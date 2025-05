Estêvão decide, Palmeiras vence Ceará e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Estêvão e um de Flaco López, o Verdão venceu o Ceará por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque, e assegurou a classificação para a próxima fase. O Alviverde dominou a partida, mas só conseguiu marcar na etapa final quando a sua joia chamou a responsabilidade e decidiu o confronto. Aliás, foi a despedida do camisa 41 na competição.

Com a vitória, o Palmeiras fechou a eliminatória com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Assim, garantiu a vaga nas oitavas de final. O Alviverde volta a campo no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. Já o Ceará, por sua vez, joga somente no próximo dia 1º de junho, contra o Atlético-MG, no Castelão.

Palmeiras controla a partida, mas falta inspiração

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras aproveitou a força dentro de casa e controlou as ações no primeiro tempo. Contudo, faltou inspiração para transformar o volume em chances claras e ampliar a vantagem na eliminatória. O Ceará, por sua vez, fez um jogo duro e não permitiu muitos espaços para o Alviverde explorar. Assim, a partida ficou truncada e com pouca emoção.

Apesar da dificuldade de encontrar espaço na área do Ceará, o Palmeiras conseguiu criar a melhor chance do primeiro tempo. Após tabela com Maurício, Estêvão perdeu uma oportunidade clara de frente com Fernando Miguel. Depois, o camisa 8 apareceu pelo lado direito e fez boa jogada com Mayke, mas o lateral-direito não conseguiu finalizar em gol.

No fim do primeiro tempo, o Ceará deu um susto. Pedro Henrique foi lançado em profundidade, driblou Weverton e bateu para o fundo das redes. Entretanto, o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada. O camisa 7 estava um pouco na frente do último defensor do Palmeiras. Assim, o placar permaneceu zerado até o intervalo.