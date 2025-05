Cruzeiro vence o Vila Nova e vai às oitavas da Copa do Brasil

O maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, está classificado para as oitavas de final. Nesta quinta-feira (22), o Cruzeiro voltou a vencer o Vila Nova na 3ª fase do torneio e confirmou a classificação após a vitória por 3 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia. Eduardo foi a grande estrela da noite e marcou dois gols, enquanto Jonathan Jesus saiu do banco para completar o placar. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, o Cruzeiro confirmou a grande fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim e chegou a uma sequência de oito jogos sem perder, somando todas as competições. Além disso, a Raposa está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe é a maior campeã da Copa do Brasil, com seis títulos, na frente de Flamengo e Grêmio, ambos com cinco troféus. No entanto, o clube de Porto Alegre acabou sendo eliminado nesta fase.