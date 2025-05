Comissão eleitoral aprova candidatura de Samir Xaud à presidência da CBF

Órgão independente confirma que a candidatura atendeu a todos os critérios estabelecidos no Regulamento do Processo Eleitoral

Órgão independente, a comissão eleitoral confirmou que a candidatura atendeu a todos os critérios estabelecidos no Regulamento do Processo Eleitoral. Assim, não recebeu nenhuma impugnação dentro do prazo.

Futuro mandatário, Xaud conseguiu assinatura de 15 federações e 10 clubes. Isto deixou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, fora da disputa do cargo.

Aos 41 anos, Samir Xaud assumiria a presidência da Federação de Roraima em 2027, sucedendo seu pai. No entanto, agora se prepara para comandar a CBF em um mandato que vai de 2025 a 2029. A intenção, aliás, é disputar apenas um mandato à frente da entidade máxima do futebol brasileiro.

VPs de Samir Xaud

Flávio Zveiter – advogado, ex-VP de projetos especiais da CBF e ex-presidente do STJD

Michelle Ramalho – presidente da Federação Paraibana de Futebol

José Vanildo – presidente da Federação do Rio Grande do Norte

Ricardo Paul – presidente da Federação do Pará

Rozenha – presidente da Federação do Amazonas

Rubens Angelloti – presidente da Federação de Santa Catarina

Fernando Sarney – vice-presidente da CBF até a gestão Ednaldo

Gustavo Dias Henrique – diretor de relações institucionais da CBF na gestão Ednaldo