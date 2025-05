Yuri Alberto marca no fim e Corinthians volta a vencer o Novorizontino

Timão fez partida abaixo do esperado contra o Tigre, mas repetiu o placar do jogo da ida e avançou para as oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A vaga veio na noite desta quarta-feira (21), após repetir o placar do jogo da ida e vencer o Novorizontino por 1 a 0, na Neo Química Arena. Yuri Alberto, no fim do jogo, fez o gol da vitória do Timão.

Agora, o Corinthians fica no aguardo do sorteio para saber quem enfrenta na próxima fase do torneio. O próximo compromisso alvinegro será contra o Atlético, em Belo Horizonte, no sábado (24), às 21h. Já no domingo (25), o Novorizontino recebe o Paysandu, no Jorge Ismael de Biasi, pela Série B.