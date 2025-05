Wendel se mostra surpreso com a desistência do Botafogo: ‘Acreditei no projeto’

'Não tenho participação no movimento de desfazer negócio', acrescenta o volante do Zenit

Wendel se manifestou sobre a desistência do Botafogo em contar com os seus serviços até 2029, conforme estava previsto entre as partes desde janeiro. O Glorioso atribuiu a razões geopolíticas para não contratar mais o jogador. Em comunicado oficial, o volante se mostra surpreso com o desfecho das negociações.

“Fui surpreendido com a rescisão do contrato já firmado com o Botafogo. Já estava estruturando minha vida no Rio de Janeiro e focado para este segundo semestre. Tenho grandes ambições na carreira e acreditei no projeto do Botafogo. Entretanto, não tenho qualquer participação neste movimento do clube em desfazer o negócio. Deixo isso bem claro para a torcida alvinegra e fiquei também surpreso, pois sempre cumpri meus contratos por onde passei”, queixou-se Wendel por meio de nota oficial.