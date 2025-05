Santos vê Copa do Brasil como solução para amenizar crise esportiva e financeira

Peixe encara o CRB nesta quinta-feira, para fazer as pazes com a vitória e, de quebra, embolsar alta quantia pela classificação para as oitavas

A próxima partida do Santos terá uma cara de ”decisão”. Afinal, o Peixe encara o CRB, na quinta-feira (23), às 21h30, no estádio Rei Pelé, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O embate aparece como uma oportunidade de amenizar a crise esportiva vivida pelo clube nos últimos dias, mas também como uma solução para os problemas de caixa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Santos já garantiu R$ 2,3 milhões no caixa só por estar na terceira fase da competição. Se avançar para as oitavas, garantirá outros R$ 3,6 milhões, já ultrapassando os R$ 5 milhões só com dois jogos disputados. A quantia é vista como crucial para o clube conseguir equilibrar suas contas e o seu caixa.

Nos últimos dias, o Arouca, de Portugal, entrou na justiça cobrando R$ 15 milhões do Santos pela compra do zagueiro João Basso. O caso já está na Fifa, que deu ao Peixe 45 dias para resolver a questão. Além disso, o clube ainda tem outras dívidas para quitar, como a multa rescisória de Pedro Caixinha, demitido no mês passado.

Porém, para conseguir o dinheiro, o Santos precisa voltar a fazer algo que não consegue há mais de um mês: vencer. No jogo de ida, as equipes ficaram no 1 a 1, na Vila Belmiro. Assim, quem vencer avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis.

Para tentar ficar com a vaga , o grande trunfo do Santos é poder usar Neymar. O craque está recuperado de lesão na coxa esquerda e viaja a Maceió com a delegação nesta quarta, podendo atuar por alguns minutos no Rei Pelé.