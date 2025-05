Rodriguinho celebra classificação e fim de jejum pelo São Paulo

O São Paulo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor venceu mais uma vez o Náutico por 2 a 1 , nos Aflitos, e fez valer a vantagem conquistada no Morumbis.

“Meu primeiro gol faz uns três anos. Estou muito feliz de ter entrado em campo, tive um entorse no pé no treino esses dias e nem sabia se hoje estaria aqui. Pude entrar, pude ajudar a equipe. Jogo difícil, o campo estava muito pesado, mas fizemos um grande jogo e saímos classificados”, destacou.

No lance, Rodriguinho ficou com o rebote após chute de Ryan, em que Muriel estava fora do gol. O atacante do São Paulo confessou que nem percebeu o posicionamento do goleiro, já que trabalha as finalizações de fora da área ao longo dos treinamentos.

“Eu treino muito essas batidas de fora da área, quando ela veio para mim eu nem olhei se estava sem goleiro, só bati. Fui feliz, pude ajudar a equipe, não tem muito o que falar não”, pontuou.