Maycon voltou a ter espaço no Corinthians com a chegada de Dorival

Volante não vinha recebendo muitas chances com Ramón Díaz, mas mudança no comando técnico fez jogador renascer no Timão

De encostado com Ramón Díaz para crucial com Dorival Júnior. Assim vem sendo a temporada do volante Maycon. Desde que o ex-técnico da Seleção Brasileira chegou ao Parque São Jorge, o jogador disputou todas as partidas, sendo seis no total e quatro como titular.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Maycon é revelado nas categorias de base do Corinthians e é muito identificado com o clube. O jogador perdeu toda a temporada passada por conta de uma grave lesão no joelho e fez toda a sua recuperação no Timão. O volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim de 2025, mas sempre demonstrou vontade de permanecer. E com Dorival Júnior, este desejo apenas aumentou.

Afinal, Dorival vem passando confiança ao volante no dia a dia e começou a colocá-lo para jogar. Ele enxerga Maycon como uma peça importante no elenco. Neste momento, o jogador disputa a vaga com Raniele, mas também pode atuar como um segundo homem de meio-campo, o que agrada bastante o treinador.

“Tenho muita confiança no Maycon pelo o que já vi dele. Sei que está voltando e readquirindo a melhor condição. Mas é um jogador importante, assim como o Raniele, que teve uma lesão no pé. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e buscando contribuir. O Raniele também é um dos titulares por tudo o que já fez, independente do Maycon estar atuando. Tenho muita confiança nos dois jogadores”, disse Dorival.

Maycon mira manter sequência no Timão

Agora, ele vive a expectativa de manter a sequência no time titular de Dorival. Maycon deve estar entre os 11 iniciais nesta quarta-feira (21/5), quando o Corinthians encara o Novorizontino, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.