Fortaleza e Palmeiras empatam pelo Brasileiro Sub-20

Equipes se enfrentaram pela 11° rodada da competição no CT Ribamar Bezerra

Dessa forma, o clube paulista soma mais um ponto e segue na ponta da tabela com folga, com 24 pontos. Por outro lado, o Fortaleza segue na zona de classificação, com 18.

Fortaleza e Palmeiras empataram por 2 a 2 na tarde desta quarta-feira (21), no CT Ribamar Bezerra, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols foram marcados por Benedetti e Robson, para o Verdão, e André e Caio Wesley, pelo Leão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aos 15 minutos, o Verdão abriu o placar. Gilberto cruzou, o goleiro Cássio até interveio, mas acabou dando rebote, e Benedetti apenas emburrou para o fundo do gol. Pouco antes do intervalo, após cobrança de falta de Gilberto pela lateral, Robson, livre, subiu mais que todo mundo e cabeceou para marcar o segundo do Palmeiras.

Logo nos primeiros segundos da segunda etapa, André diminuiu para o Leão. Ele começou a jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área, tentou o cruzamento e a bola sobrou pra ele mesmo marcar. Aos 15 minutos, Rocco roubou a bola e cruzou para Caio Wesley apenas empurrar para o fundo do gol e empatar o placar.

O próximo compromisso do Palmeiras na competição é contra o Flamengo, na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri. Por outro lado, o Fortaleza volta a campo na quinta (29), contra o Botafogo, às 15h, em Conselheiro Galvão. Ambas as partidas são pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.