Flamengo empata com Juventude e perde chance de encostar no Palmeiras pelo Brasileiro Sub-20

Com o resultado, as equipes amargam somente um ponto, enquanto isso o Palmeiras agradece. O Flamengo está na terceira colocação com 20 pontos. O Ju, aliás, em quarto com a mesma pontuação. Com isso, o Verdão que empatou com Fortaleza também nesta tarde, permanece isolado na liderança, com 24 pontos. O segundo é o Athletico, com 22.

O Flamengo cedeu empate ao Juventude por 1 a 1, nesta quarta-feira (21), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Rubro-Negro abriu o placar com Pedro Leão, mas o time Jaconero empatou com Gabriel Borges, em golaço por cobertura, na Gávea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os times voltam a campo pela 12ª rodada na próxima semana. Na segunda-feira (26), o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, às 20h, na Arena Barueri. Do outro lado, o Jaconero encara o Atlético-MG, na quarta-feira (28), às 16h, em Venda Nova.

O JOGO

O Flamengo tomou as rédeas do primeiro tempo e se manteve forte defensiva e ofensivamente. Pedro Leão, camisa 9, marcou o sexto gol dele em 10 jogos na temporada e abriu o placar diante do time gaúcho. Shola e Fabiano ainda arriscaram com perigo para o Rubro-Negro. Carlinhos e Gui Teixeira, do Juventude, testaram inicialmente a defesa do Fla.

A segunda etapa, aliás, também teve o Flamengo forte no campo ofensivo. A equipe rubro-negra teve oportunidades, porém não foi efetivo. Em um contra-ataque de almanaque, o Ju empatou a partida. Depois de belo passe de trivela de João, Gabriel Borges deu toque sobre o goleiro e mandou para as redes por cobertura. Daniel tentou responder em sequência para o Flamengo com chute no canto.