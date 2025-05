Cruzeiro já sabe quanto precisará gastar por Hinestroza, do Atlético Nacional

Atacante, de 22 anos, chegaria para suprir a saída de Dudu, que rescindiu com a Raposa e acertou com o rival Atlético

O Cruzeiro já analisa o mercado para fazer futuras contratações para a sequência da temporada. A saída de Dudu deixou uma lacuna no ataque e, diante da necessidade de um novo jogador para a posição, a Raposa observa o atacante Marino Hinestroza, um dos destaques do Atlético Nacional, da Colômbia, na temporada.

Para isso, o clube colombiano deseja iniciar as conversas por uma possível venda do atacante por 5 milhões de euros, de acordo com o “ge”. Assim, o Atlético Nacional poderia lucrar bastante com o negócio. Afinal, pagou 1,5 milhão de dólares em 2023 por 50% dos direitos econômicos junto ao Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Nenhuma proposta oficial chegou à diretoria da equipe de Medellín. Até o momento, Hinestroza disputou 18 jogos e marcou quatro gols na temporada.

