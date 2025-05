Cria do Flamengo, Daniel Tenenbaum assina com novo clube de Israel

Goleiro, que fez história pelo Maccabi Tel Aviv, encerrou contrato com o Ironi Tiberias e agora vai vestir a camisa do Kyriat Shmona

Brasileiro com cidadania israelense, o goleiro Daniel Tenenbaum, revelado pelo Flamengo, continuará escrevendo sua história no país na próxima temporada. Com 30 anos, o arqueiro assinou com Kyriat Shmona após encerrar seu vínculo com o Ironi Tiberias. Ambos os clubes atualmente na divisão de elite.

“O Tiberias foi um capítulo muito especial na minha carreira. Depois de um período nada fácil pra mim, foi o clube que me abriu as portas e me deu a oportunidade de mostrar o meu valor. Fui recebido de braços abertos e, juntos, com muito trabalho, conseguimos alcançar nossos objetivos. Quero agradecer aos donos do clube, ao técnico Eliran, a todo staff, principalmente aos treinadores de goleiros Dudu e Naor, aos meus companheiros, aos torcedores e a toda cidade. Agora, embarco para um novo caminho, para outros desafios, mas levo comigo memórias e amizades que permanecerão no meu coração”, declarou.