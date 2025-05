Boto afirma que Flamengo já ‘definiu alvos’ para próxima janela

Em busca de reforços para ampliar o elenco, o Flamengo já abriu negociações com jogadores para a próxima janela de transferências. O diretor José Boto afirmou que já identificou os alvos e iniciou as conversas. Ele, obviamente, não revelou os atletas.

“O mercado vai abrir de 1 a 10 de junho, é uma janela especial para as equipes do Mundial, e depois há a janela normal em que há muitas mexidas para todos os lados. Só quero deixar aqui que todo o processo de seleção, visionamento, discussão interna sobre os jogadores que vão vir já está terminado. Nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido o possível para fazerem o elenco mais forte”, afirmou o português, nesta quarta-feira (21), à FlamengoTV.