Botafogo desiste de Wendel. Entenda o motivo!

Lesionado, volante está no Brasil e aguardava o anúncio oficial do clube alvinegro

Melou! O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (21), que desistiu da contratação de Wendel, volante que está no Brasil e aguardava o anúncio oficial do Glorioso, no dia 2/6, data de reabertura da janela internacional de transferências. O Alvinegro chegou a comum acordo com o Zenit, dono dos direitos sobre o atleta, para comunicar o fim do negócio. O jogador estava acertado com os cariocas desde o início deste ano e disputaria o Mundial de Clubes pelo Mais Tradicional.