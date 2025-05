Barcelona renova com Hansi Flick até 2027

Agora é oficial. O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação de contrato com o técnico Hansi Flick até junho de 2027. O alemão estendeu o vínculo por mais um ano. Quando chegou ao clube, no ano passado, ele havia assinado até 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na sua primeira temporada no comando, Flick levou o Barcelona aos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.