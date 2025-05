Tiroteio próximo à Arena do Grêmio deixa quatro feridos

Um ataque a tiros deixou quatro pessoas feridas na noite desta terça-feira (20), nas imediações da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O crime aconteceu no cruzamento da Rua Monsenhor Arthur Wickert com a Avenida Padre Leopoldo Brentano, nas proximidades do estádio. As informações são da Rádio Gaúcha e da Brigada Militar. Segundo relato do delegado plantonista Carlos Eduardo de Assis, três homens chegaram ao local a pé. Dois deles portavam armas e efetuaram diversos disparos contra um grupo que se encontrava reunido próximo ao local. A Polícia Civil isolou a área imediatamente para realização da perícia, enquanto agentes iniciaram a coleta de informações e depoimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a autoridade policial, dois dos feridos eram torcedores do Grêmio. Eles foram atingidos enquanto estacionavam seu veículo. As outras vítimas também estavam nas proximidades no momento dos disparos. Apesar da gravidade da ocorrência, a Brigada Militar informou que nenhuma das quatro pessoas sofreu ferimentos com risco de morte. Por fim, o 11º Batalhão da Polícia Militar informou que o setor de inteligência já está atuando na investigação. O objetivo é esclarecer a motivação do ataque e identificar os autores. Embora ainda não haja confirmação oficial, a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado. Assim sendo, o fato aumenta a urgência nas diligências conduzidas pelas forças de segurança na região. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Aceitar Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma. Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma.