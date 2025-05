Reforço do Botafogo, Wendel não volta mais para a Rússia

Volante será jogador do Mais Tradicional a partir do dia 2 de junho. Jogador deve fazer sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa

No Rio de Janeiro desde a última semana, Wendel não voltará mais para a Rússia. Com isso, o reforço do Botafogo, lesionado, encerra, portanto, o seu ciclo no Zenit e fica na Cidade Maravilhosa até a data do anúncio oficial. A informação é do site “ge”.

Wendel será jogador do Botafogo a partir de 2 de junho, data que marca a abertura da janela de transferências internacionais para o Super Mundial de Clubes da Fifa. Até lá, aliás, ele não pode frequentar as dependências do Mais Tradicional.