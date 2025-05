Patrocinadora encerra contrato com o Corinthians após três meses

Por discordâncias em termos contratuais, Appgas pediu para deixar o espaço no uniforme do clube e se comprometeu a pagar multa

A empresa, aliás, afirmou que não estava satisfeita com os termos contratuais firmados com o Corinthians. Por isso, notificou a diretoria do clube e arcará com a multa rescisória prevista no acordo assinado em fevereiro deste ano. A marca ocupava a região do tórax na camisa alvinegra.

Corinthians sonha com Adidas

Agora, o Corinthians vai ao mercado em busca de novos patrocinadores. Além disso, a diretoria também negocia uma possível mudança no fornecedor de material esportivo. A Nike, parceira do clube desde 2003, pode dar lugar à Adidas, da Alemanha. O novo contrato pode alcançar até R$ 1 bilhão por um período de dez anos.

No entanto, antes disso, o clube precisa acertar a rescisão com a Nike para concretizar o acordo com a nova fornecedora, que assumiria a partir da próxima temporada.