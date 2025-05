Lima volta a treinar com elenco e está perto de ficar à disposição do Fluminense

Meia se recupera de lesão na coxa direita e pode reaparecer no Tricolor no clássico com o Vasco, que acontece no sábado (24), pelo Brasileirão

O técnico Renato Gaúcho está perto de ganhar um reforço no Fluminense para a sequência da temporada. Trata-se de Lima, que deve ficar à disposição do comandante ainda nesta semana. Afinal, o meio-campista voltou a treinar com o restante do elenco e passa pelo processo de recondicionamento físico. Ele tentará participar do clássico com o Vasco, no sábado (24). A informação é do portal “ge”.

A tendência é que ele ainda fique de fora do duelo com a Aparecidense, nesta quarta-feira (21), em jogo da volta da Copa do Brasil, no Mané Garrincha. O foco é trabalhar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e não queimar etapas para não ter qualquer novo problema físico neste processo de recuperação.