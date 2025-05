Grêmio tem missão ‘quase’ impossível para avançar na Copa do Brasil

O Grêmio tem o indigesto desafio de vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Afinal, o CSA conquistou um triunfo, de virada, por 3 a 2, no jogo de ida, em Maceió. O questionamento é se o time terá a competência de alcançar este feito em meio ao desempenho irregular e cenário de desconfiança sobre o elenco.

O Tricolor Gaúcho conquistou uma vitória por dois gols ou mais de vantagem somente em cinco dos 29 jogos disputados nesta temporada – apenas 17%. A última vez que o Grêmio alcançou o feito foi no começo de abril. Na oportunidade, os gaúchos superaram o Atletico Grau, na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Os outros quatro triunfos com vantagem de dois ou mais gols foram no Campeonato Gaúcho.