Grêmio é eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, da Terceirona

O Grêmio deu adeus à Copa do Brasil de 2025. Na noute desta terça-feira, 20/5, não saiu do 0 a 0 com o CSA, na Arena do Grêmio. O jogo foi pela volta da 3ª fase da competição. E como no jogo de ida, em Maceió, os alagoanos venceram por 3 a 2, o resultado valeu a classificação, para desespero dos 13.164 gremistas presentes ao estádio. Afinal viram seu time deixar a desejar e cair diante de um rival que é apenas no nono colocado da Terceirona do Brasileiro. Mas os gremistas reclamaram muito de um gol anulado de Aravena, no finzinho.

Com a sua vaga às oitavas de final assegurada, o CSA garante também a premiação de R$ 3.638.250, cota para todos os times que avançam à próxima fase da Copa do Brasil.