Facundo Torres destaca união dentro do elenco do Palmeiras: ‘Tudo ajuda’

Uruguaio ressaltou o clima bom que há dentro do Verdão e espera duelo equilibrado contra o Ceará pela Copa do Brasil

O Palmeiras vive um grande momento dentro da temporada. Na liderança do Brasileirão, classificado com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Verdão agora busca confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, na próxima quinta-feira (22).

Segundo jogador que mais atuou na temporada, com 28 partidas, o uruguaio Facundo Torres enfatizou a união do grupo palmeirense. Para o atacante, a sequência de resultados positivos faz com que o elenco trabalhe melhor e o ambiente fique o mais agradável possível.