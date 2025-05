Ex-zagueiro Lúcio passa por duas cirurgias após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, teve 18% do corpo queimado e passou por duas cirurgias. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20) pela assessoria do ex-jogador. Ele está internado desde a última quinta-feira (15) em um hospital particular de Brasília após sofrer acidente doméstico com uma lareira ecológica.

Lúcio manuseava o equipamento, também chamado de biolareira, que utiliza álcool como combustível. A chama produzida é real, mas não gera fumaça ou resíduos, o que permite o uso do equipamento em ambientes fechados. Ainda assim, o manuseio exige cuidados redobrados, já que o álcool é altamente inflamável.