Ex-United, Rafael se mexe para convencer CR7 a jogar pelo Botafogo

Ex-lateral-direito, que se aposentou no Glorioso, foi companheiro do astro português no Manchester United

O ex-jogador inglês, outra referência na história dos Diabos Vermelhos, respondeu com emojis de gargalhadas.

Ferdinand, Cristiano Ronaldo e Rafael estiveram juntos no futebol inglês. Os dois primeiros são mais velhos em Old Trafford, algo que os coloca mais próximos. O brasileiro, por sua vez, estreou no time profissional dos Diabos Vermelhos somente na temporada 2008/2009, a última do craque lusitano pelo Manchester United. Em seguida, ele reforçaria o Real Madrid.

“Já fiz a minha parte”, brincou Rafael, em uma postagem do Instagram.

Segundo o jornal espanhol “Marca”, um clube brasileiro entrou em contato com o estafe de Cristiano Ronaldo para trazê-lo para o Mundial de Clubes. O Glorioso, porém, nega contato com o gajo. No domingo (18), o técnico do time alvinegro, Renato Paiva, se divertiu com a situação. O camisa 7 atualmente defende o Al-Nasrr, da Arábia Saudita, clube, aliás, que teve, em 2023-2024, Luís Castro, ex-Botafogo, como treinador.