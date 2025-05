Diniz destaca postura do Vasco em classificação

O Vasco recuperou a autoestima após a chegada do técnico Fernando Diniz. No terceiro jogo sob o comando do treinador, o Cruz-Maltino venceu o Operário-PR nos pênaltis e confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, não foi fácil. Aliás, o comandante lamentou a oscilação, mas destacou a postura do time e exaltou a vaga na próxima fase da competição.

“Jogamos menos do que contra o Lanús em termos de postura. Mas não jogamos mal. Oscilamos muito mais do que nos outros dois jogos. Parecia que poderia acontecer alguma coisa a qualquer momento. Mesmo assim tivemos três ou quatro chances para matar (o jogo), mas não matamos. Deixamos o adversário vivo. O importante era classificar. Do jeito que foi, acabou treinando algumas emoções”, disse.

Adversário perigoso

O Vasco começou melhor, mas mesmo assim teve dificuldades para chegar na área do Operário-PR. Contudo, teve mais volume e criou as melhores chances do primeiro tempo. Assim, saiu na frente do placar com Rayan, aos 41 minutos. Já na etapa final, perdeu ritmo. Dessa forma, o time paranaense cresceu e empatou no último lance, com Ademílson. Nos pênaltis, Léo Jardim foi decisivo.

“Enfrentamos um time perigoso, que tem um bom investimento para a Série B, com jogadores que já jogaram em grandes clubes. Um time organizado e que vinha com confiança de três vitórias, além de campeão paranaense. Acho que os três últimos confrontos do estadual eles ganharam nos pênaltis. Nós tínhamos um adversário difícil e estávamos abaixo da nossa melhor condição”, afirmou.

Com a vitória, o Vasco avança às oitavas de final. Contudo, o próximo adversário será definido em sorteio pela CBF. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O clássico marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Tricolor das Laranjeiras, onde foi campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.