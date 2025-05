Corinthians quer contar com Garro antes de pausa para o Super Mundial

Meia iniciou transição física ainda em recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, que o afasta há quase dois meses dos gramados

O Corinthians deseja ter o retorno de Rodrigo Garro antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. O argentino avançou em sua recuperação e iniciou o trabalho de transição física, realizando atividades parciais junto com o elenco alvinegro. Ele se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito que o afasta há quase dois meses dos gramados.

Garro jogou pela última vez na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, dia 27 de março. Desde então, iniciou o tratamento para tratar das dores no joelho direito. Contudo, para conseguir dar uma impulsionada antes da pausa, o técnico Dorival Júnior espera contar com o argentino em ao menos duas partidas antes da pausa.