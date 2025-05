Vasco é punido e pode ficar três janelas de transferência sem registrar jogadores

Penalizado pela Fifa por conta da negociação com o meia Sforza, o clube informou que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis

O “transfer ban” é uma punição administrativa imposta pela FIFA a clubes que não cumprem obrigações financeiras em transferências de atletas. O Vasco foi penalizado após o Newells Old Boys, da Argentina, cobrar o pagamento pela venda do meia Juan Sforza.

A Fifa confirmou, nesta segunda-feira (19/5), que aplicou um “transfer ban” no Vasco da Gama . Assim, o clube não tem autorização para registar novos jogadores nas próximas três janelas de transferências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por estar em recuperação judicial, o Vasco vai ter que pedir autorização ao plano de credores para poder pagar a dívida individualmente.

O que diz o Vasco

“O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes.

De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção, em casos desta natureza.

Ressalta-se, por fim, que em virtude na janela de transferências se encontrar fechada, neste momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube.”