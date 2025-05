Valencia protesta contra divulgação de documentário sobre Vini Jr em streaming

O documentário sobre Vini Jr , ‘Baila Vini’, que já está disponível na Netflix, desde o dia 15 de maio, causou a insatisfação do Valencia. Isso porque o clube se posicionou através de um comunicado em suas redes sociais, nesta segunda-feira (19), e pediu retificação da produtora mundial. Isso porque a produção da plataforma de streaming expõe os atos racistas que o atacante brasileiro sofreu durante o duelo entre Real Madrid e o oponente no Mestalla, pelo Campeonato Espanhol da temporada 22/23.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diante da injustiça e das falsidades cometidas contra os torcedores do Valencia CF, o Clube exigiu por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário sobre o ocorrido no Mestalla e que não corresponde à realidade. A verdade e o respeito pelos nossos fãs devem prevalecer. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar medidas legais