Valencia cobra mudanças da Netflix em documentário sobre Vini Jr

O Valencia emitiu um comunicado nesta segunda-feira (19) direcionado à Netflix pedindo mudanças no documentário sobre Vini Jr . Segundo o clube espanhol, a produção apresenta “mentiras e injustiças” contra sua torcida, especialmente em relação ao episódio ocorrido no estádio Mestalla, quando o jogador denunciou e foi alvo de insultos racistas vindos das arquibancadas.

“Diante da injustiça e da falsidade cometida com a torcida do Valencia, do clube exigimos por escrito uma retificação imediata da produtora do documentário pelo ocorrido em Mestalla e que não corresponde com a realidade. A verdade e o respeito a nossa torcida devem prevalecer. Por isso, o Valencia se reserva o direito de tomar as medidas cabíveis”, diz a nota.