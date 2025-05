Trio que atua na França e destaque da Premier League estão na pré-lista da Seleção

Carlo Ancelotti anunciará lista definitiva no próximo dia 26 de maio, no Rio de Janeiro, quando também será apresentado como técnico do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti já definiu a pré-lista dos jogadores da Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Paraguai. De acordo com o “ge”, os laterais Dodô, (Fiorentina), Vanderson e Caio Henrique (Monaco), o zagueiro Alexsandro (Lille), o volante Andrey (Strasbourg) e os atacantes João Pedro (Brighton) e Evanílson (Bournemouth) também estão no grupo.