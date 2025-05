Thiago Silva alerta questão física e revela reunião no Fluminense: ‘Dar conta do recado’

Defensor analisa momento do Tricolor na temporada após empate com o Juventude, em Caxias do Sul, e intenso calendário brasileiro

O Fluminense teve mais volume de jogo, porém pecou nas finalizações e não conseguiu voltar de Caxias de Sul com os três pontos pelo Brasileirão. Diante disso, a equipe carioca ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude pela 9ª rodada. Na zona mista, Thiago Silva revelou uma reunião interna no elenco sobre o desempenho do Tricolor na temporada.

Além disso, o defensor voltou a alertar sobre a questão física e quantidade de lesões que o time tem tido em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro.

“No momento que alguns times vão se preparar para a segunda parte do campeonato, a gente vai estar vindo de uma competição cansativa. Acho que temos que pensar no lado físico também para que a gente possa, em algum momento, se tiver precisando de um jogador que não vem jogando normalmente, ele entrar e dar conta do recado. É a gente se cuidar, cuidar um do outro, se preocupar um com o outro, porque ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Não adianta, futebol é assim e a gente tem essa consciência”, analisou.

Olho na agenda

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), para encarar a Aparecidense, no Mané Garrincha, no jogo de volta da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o time carioca terá pela frente o clássico com o Vasco no sábado (24), às 18h30 (de Brasília).