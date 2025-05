Soteldo tem lesão diagnosticada e desfalca o Santos na Copa do Brasil

O venezuelano deixou o clássico contra o Corinthians na segunda etapa, com dores na coxa esquerda. Nesta segunda (19), na reapresentação do elenco, o jogador passou por uma avaliação e teve uma lesão no músculo posterior da coxa. O atacante já iniciou o tratamento, mas não viajará com o grupo para a partida em Maceió.

O Santos ganhou um desfalque para o duelo contra o CRB, na próxima quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Em meio à expectativa pelo retorno de Neymar , o Alvinegro não contará com o atacante Soteldo.

Além do duelo contra o CRB, Soteldo também ficará de fora da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Outro desfalque no Santos para os duelos no Nordeste é o lateral esquerdo Escobar, suspenso em ambas as partidas. Nas vagas, Cléber Xavier pode utilizar Thaciano e Matheus Xavier no ataque e Souza na lateral esquerda.

