São Paulo tem retrospecto ruim contra o Náutico, fora de casa, no século

Tricolor vai até o estádio dos Aflitos buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil

O São Paulo vai buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (20/5). O Tricolor encara o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. A equipe de Luis Zubeldía tem a vantagem do embate de ida, após vencer no Morumbis por 2 a 1, mas carrega com si um retrospecto negativo no século.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, São Paulo e Náutico já se enfrentaram cinco vezes neste século, em Pernambuco. E o Timbu venceu três destes confrontos, contra duas vitórias do Tricolor Paulista. Contudo, vale ressaltar que as equipes não se enfrentavam, antes do duelo pela Copa do Brasil, há 12 anos.

O último embate entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2013. Na ocasião, o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Aloisio ”Boi” Bandido. Detalhe que este embate aconteceu na Arena Pernambuco. O outro triunfo do Tricolor aconteceu pela mesma competição, mas em 2009.

Em contrapartida, o Náutico venceu o São Paulo, diante de seu torcedor, em 2007, 2008 e 2012. Na ocasião, os três embates aconteceram pelo Campeonato Brasileiro e no estádio dos Aflitos.

São Paulo com muitos desfalques

Contudo, o Tricolor também tem muitos desfalques para a partida. Começando pelos habituais, Calleri, Igor Vinícius, Luiz Gustavo e Henrique Carmo seguem no departamento. Lucas Moura ainda trata uma lesão no joelho direito e está fora. Além disso, Ferreirinha tem uma contusão no pé esquerdo e também não joga. Para piorar a situação, Marcos Antônio e Lucca, que deixaram o embate contra o Grêmio com dores, ainda são dúvidas. Eles não sabem se terão condições de encarar o Náutico.