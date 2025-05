São Paulo atrasa pagamento por Ruan e vê negociação por permanência complicar

Tricolor não pagou uma parcela do empréstimo do zagueiro, que pertence ao Sassuolo, e vê futuro incerto do jogador / Crédito: Jogada 10

O São Paulo viu a negociação pela permanência do zagueiro Ruan se complicar. O Tricolor atrasou uma parcela de 200 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão, da parcela de empréstimo com a Sassuolo, da Itália. Com isso, as conversas por uma negociação emperraram. O atraso deixou os italianos muito irritados. A parcela deveria ter sido paga em março. Com sua ausência, as conversas pelo prolongamento do vínculo ficaram mais complexas. Mesmo com os problemas, o São Paulo tenta convencer os italianos a seguir com a negociação e tenta realizar o pagamento o quanto antes.