Roger Machado lembra expectativa por título no Internacional e lamenta empate

Comandante do Colorado também abre o jogo sobre falha na defesa em gol do Mirassol, no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

O técnico Roger Machado reconheceu, em entrevista coletiva, os problemas do Internacional no empate contra o Mirassol, neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. O resultado deixou o time somente em 15º lugar, com nove pontos, distante da briga por Libertadores e, principalmente, pelo título. Por outro lado, o treinador também relembrou as expectativas sobre o Internacional lutar pelo título brasileiro nesta temporada.

VEJA: Internacional desperdiça chances e somente empata com o Mirassol em casa "Acho que as previsões (de que o Inter era candidato ao título) não estavam erradas, mas foram feitas apenas para uma competição. Nós, porém, estamos jogando a cada três dias. As previsões não foram exageradas, considerando o que fizemos no Gauchão. Mas perdemos jogadores importantes e não conseguimos manter o mesmo nível de atuação. Isso, no entanto, não é um problema só nosso. Outros times estão passando por isso" destacou o técnico do Internacional. Sobre o gol marcado pelo Mirassol, logo aos sete minutos de jogo, Roger Machado afirmou que faltou atenção ao Internacional, ressaltando que isso ocorre por ser no início da partida. "O gol sofrido é uma desatenção. Talvez a gente entre um pouco desconcentrado, muito por conta do desgaste dessa sequência de jogos, mas o que de fato precisamos fazer é manter o zero no placar. Faltou capacidade para manter o zero no placar e, depois, eficiência para converter as oportunidades que criamos" analisou.