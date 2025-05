Roberto Assaf: Flamengo decepcionante. O habitual

Um empate de 0 a 0 péssimo – para os dois, Flamengo e Botafogo, notadamente para o Rubro-Negro, dono da casa e da torcida, que se julga invencível e intocável, e que vai ficando distante da liderança. Mais quatro rodadas e o Brasileiro vira amistoso.

O Flamengo fez um primeiro tempo razoável, quando poderia ter até marcado, mas caiu após o intervalo, em todos os sentidos, típico de uma Comissão Técnica que se confunde entre escalações e substituições, com o auxílio luxuoso da ciência, que faz Arrascaeta ser poupado na véspera do jogo com o Botafogo… da Paraíba. Se não acontecer alguma mudança – ou seja, se a direção do clube não perceber que não há nada de extraordinário no elenco, incluindo os preparadores – o Flamengo não disputará mais nada em 2025. “O importante é seguir somando pontos”, disse Alex Sandro. O problema é que o Palmeiras soma muito mais.