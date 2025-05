Rival do Corinthians na Sul-Americana, Huracán avança no Argentino

Em razão de melhor campanha na fase classificatória, o Rosario mandou o compromisso no Gigante de Arroyito, na província de Santa Fe. Desse modo, a festa da torcida rosarina foi grande em busca de manter o sonho de um segundo título nacional no intervalo de dois anos. A saber, em 2023, o time faturou a Copa da Liga Profissional.

Adversário do Corinthians pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Huracán vive momento de reabilitação na temporada. Após passar por quatro jogos sem vitória, o Globo vem de três triunfos e um resultado de igualdade. Sendo que, na partida mais recente, a equipe de Parque Patrícios superou o Rosario Central, fora de casa, e se colocou na semifinal do Apertura no Campeonato Argentino.

Todavia, quem terminou o duelo comemorando foi a representação de Buenos Aires, que venceu por 1 a 0, com gol ainda na primeira etapa. César Ibañez teve tempo e espaço para dominar no lado esquerdo e cruzar para a infiltração do meio-campista Walter Mazzantti na grande área. O camisa 10 do Huracán foi de peixinho na bola e estufou as redes do arqueiro Jorge Broun.

Depois de ser o oponente do Corinthians na Sula, o Huracán vai enfrentar o vencedor de Boca Juniors e Independiente na semifinal. O jogo para definir o adversário do Globo acontece às 21h30 (de Brasília), em La Bombonera, nesta segunda-feira (19).

Do outro lado da disputa, o ganhador de Argentinos Juniors e San Lorenzo briga por vaga na decisão contra o qualificado de River Plate e Platense.

