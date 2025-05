Protagonista, Vegetti alcança a marca de 50 gols com a camisa do Vasco

Argentino reassume a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 7 gols, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo, e segue decisivo pelo Cruz-Maltino

Protagonista do Vasco na temporada, Vegetti estufou novamente as redes e reassumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 7 gols, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo. De quebra, o argentino alcançou a marca de 50 tentos com a camisa do clube carioca, uma marca significativa que o faz cair nas graças da torcida desde que desembarcou no Rio de Janeiro.

Contratado em agosto de 2023, o atacante mostrou desde os primeiro minutos o que poderia render em campo. Em poucos minutos, marcou contra o Grêmio e depois não parou mais.