Pedrinho relembra frase polêmica e exalta Diniz no Vasco: ‘Faltava uma pessoa assim’

Mandatário volta a citar que o Cruz-Maltino está entre os oito melhores elencos do Brasil e reafirma confiança nos atletas para restante do ano / Crédito: Jogada 10

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, em São Januário, Pedrinho compareceu ao vestiário e relembrou uma frase que causou polêmica, ao citar que o Vasco está entre os oito melhores elencos do Brasil. Assim, no vídeo em que mostra os bastidores do triunfo, o presidente reafirmou sua confiança no grupo e elogiou Fernando Diniz. “Quando eu falei lá atrás pra vocês, no ano passado, que a gente brigaria pela Libertadores e nós brigamos, e esse ano, quando eu usei a frase que nós estávamos entre os oito melhores elencos do Brasil, eu falei confiando em vocês”, disse.

E eu acho que faltava, com muito respeito a todos os que passaram aqui, uma pessoa como o Diniz e a sua comissão, que conseguisse botar isso para fora", completou. "A vitória, eu acho que ela é consequência de tudo o que nós merecemos. É um trabalho de reconstrução da instituição, não só como história. Eu sei que é um trabalho inicial do professor, mas é um trabalho de amor, de entrega, como é o trabalho de todos nós aqui", concluiu Pedrinho. Mesma intensidade na Copa do Brasil Com um calendário corrido, o Vasco não terá tempo para descansar e já entra em campo nesta terça-feira (20). Afinal, a equipe mede forças com o Operário (PR), novamente na Colina Histórica, no jogo de volta da Copa do Brasil. Nesse sentido, na ida, as equipes empataram por 1 a 1 e agora buscam avançar no torneio, às 19h (de Brasília).