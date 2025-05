Palmeiras monta planejamento para ter Paulinho 100% no Mundial

Pela segunda partida consecutiva, o atacante Paulinho sequer esteve no banco de reservas no jogo do Palmeiras. O jogador, que teve sua primeira oportunidade no time titular no clássico contra o São Paulo, não foi relacionado para os duelos contra o Bolívar, pela Libertadores e RB Bragantino, pelo Brasileirão. Contudo, a justificativa do Verdão é simples. O clube quer contar com seu atacante 100% no Super Mundial de Clubes.