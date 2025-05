Novo papa indica sua preferência entre Cristiano Ronaldo e Messi

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A preferência do novo líder da Igreja Católica pelo “Robozão” ocorre pelo um fascínio ao considerar a disciplina, constância e a auto cobrança que CR7 demonstra. Aliás, que funciona como um incentivo para alcançar as conquistas.

Este foi o relato dado à agência “Lusa” por José María Nuñez, que foi sacerdote de Robert Prevost. No caso, quando o novo papa era arcebispo e comandou a diocese de Chiclayo, no Peru, entre 2014 e 2023.

Cristiano Ronaldo pode voltar ao futebol espanhol como acionista de clube

Cristiano Ronaldo já declarou que pretende investir em clubes no futuro e esse momento pode estar mais próximo do que se imaginava. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, publicadas na última sexta-feira (16), o craque português pode se tornar sócio do Almería em breve. A ideia seria entrar no grupo de proprietários do clube, o ‘SMC Group’, por meio da compra de ações.

Essa possibilidade se baseia não somente no interesse já demonstrado por Cristiano, mas também na sua boa relação com Mohamed Al-Khereiji, dono do fundo que controla o Almería. O clube ocupa atualmente o 6º lugar da segunda divisão espanhola, posição que garante vaga no play-off de acesso à LaLiga, restando apenas três rodadas para o fim da temporada.