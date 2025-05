Movimento de sabotagem ao ‘Baila, Vini’ ganha força entre torcedores do Barcelona na web

Avaliação do documentário sofreu um baque com a ação dos catalães, e Netflix sofre ameaça de processo pela produção / Crédito: Jogada 10

Torcedores do Barcelona iniciaram uma campanha coordenada nas redes sociais com objetivo de sabotar a avaliação do documentário ‘Baila, Vini’, protagonizado por Vinicius Júnior, na Netflix. O movimento que ganhou força no X e IMDb inventiva usuários a avaliarem a produção com a nota mínima permitida. Ou seja, um de dez. Já o Valencia, citado na obra, estuda processar a plataforma pelo conteúdo. A iniciativa viralizou por meio de publicações em espanhol com a mensagem: “Dever moral de todos: entrar no IMDb, buscar ‘Baila, Vini’ e dar 1/10”. Tal estratégia resultou em um rebaixamento expressivo da nota atribuída à obra de críticas na plataforma. Até o sábado (17), por exemplo, o título aparecia com média de 2,2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ato, interpretado por muitos como uma reação motivada por rivalidade clubística e possivelmente preconceituosa, ocorre no contexto de fortes críticas feitas pelo atacante à conduta do futebol espanhol em relação ao racismo. Documentário aborda luta de Vini Jr. O documentário apresenta a trajetória do jogador desde sua infância em São Gonçalo até a consagração no Real Madrid. A obra explora, sobretudo, o enfrentamento de episódios de racismo vividos pelo atleta em diferentes estádios da Espanha. Justamente neste trecho em que o Valencia ganha mais notoriedade na produção. Com direção de Andrucha Waddington e Emilio Domingos, a produção contou com 300 horas de gravações ao longo de um ano e meio. A obra, aliás, teve apoio do próprio Real Madrid para acesso aos bastidores do clube. O material também retrata bastidores familiares — como a ida de seus parentes à final da Champions League, além de declarações de companheiros de time e treinadores. Os momentos mais sensíveis, conforme os diretores, envolvem as passagens em que se relembra os ataques sofridos em campo.

A ausência da produção no estádio do Valencia, local de um dos casos mais graves, aconteceu por negativa de acesso à equipe do documentário ao clube. O relato é confirmado pela própria direção. Protestos e incidentes racistas Durante a comemoração do título espanhol, um torcedor catalão desfilou pelas ruas com uma camisa do Real Madrid estilizada com o nome “Ficticius” e o número zero. Uma alusão pejorativa ao nome de Vinicius. O homem ainda se pintou com tinta preta, utilizando a prática do “blackface” — um gesto amplamente reconhecido como expressão racista. O ato gerou ampla indignação nas redes sociais e reforçou a escalada de ataques contra o jogador brasileiro.