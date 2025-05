Luighi valoriza chance no Palmeiras: ‘Muita fome de jogo’

Atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o RB Bragantino e foi fundamental na virada do Verdão, fora de casa / Crédito: Jogada 10

Depois de um tempo sem ter chances na equipe, o jovem Luighi voltou a atuar com a camisa do Palmeiras no último domingo (18/5). Ele entrou no segundo tempo contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e foi fundamental na virada do Verdão, em Bragança Paulista.