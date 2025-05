Klopp está perto de assumir time italiano

Após um ano fora dos gramados, jornal 'La Stampa' afirma que técnico aceitou desafio de recolocar clube no topo do futebol nacional

Uma notícia de última hora movimentou o futebol italiano nesta segunda-feira (19). De acordo com informações do jornal ‘La Stampa’, a Roma chegou a um acordo com o técnico Jürgen Klopp, que deve assumir o comando da equipe após a saída de Claudio Ranieri.

