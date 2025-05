João Lucas sente e Grêmio deve ter apenas uma opção na lateral direita

Jogador poderia ser titular no Imortal em duelo contra o São Paulo, mas sentiu lesão muscular no treino da última sexta (16)

Entretanto, João Lucas nem sequer esteve entre os jogadores relacionados do Tricolor gaúcho para o confronto. Ele reclamou de dores musculares e foi submetido a exames de imagem. O clube ainda não confirmou a contusão em uma nota oficial, mas há a possibilidade de ser ausência por até mais de um mês. Ou seja, o lateral pode voltar a atuar apenas depois da parada da temporada para a disputa do Mundial de Clubes.

Grêmio conta com apenas um lateral-direito de origem no elenco

Assim, diante deste cenário, João Pedro precisou atuar contra o São Paulo no sacrifício. Afinal, ele alega que ainda sente incômodo muscular. Como ele é a única opção para a lateral direita, vai a campo somente quando tiver condições. Inclusive, ele pode até ser preservado de alguns treinamentos. Ou seja, quando João Pedro for ausência, o técnico Mano Menezes provavelmente será obrigado a realizar improvisações. Edenilson, que já atuou na lateral direita em outras equipes, segue como baixa. Afinal, houve a constatação de um novo problema muscular.

Deste modo, a comissão técnica precisará identificar potencial atletas com a capacidade de ter um bom rendimento na posição. No embate contra o Tricolor paulista, quando João Pedro deixou o gramado, a escolha foi por Camilo, volante de origem. Vale relembrar que o Grêmio ainda tem cinco compromissos antes da parada para o Mundial de Clubes: CSA, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Bahia, Juventude e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, além do Sportivo Luqueño, pela fase de grupos da Sul-Americana.