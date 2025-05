Garro inicia transição física e realiza trabalho parcial com resto do elenco do Corinthians

Argentino foi a principal novidade na reapresentação do Timão após a vitória no clássico contra o Santos

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (19) após a vitória no clássico contra o Santos. O elenco alvinegro agora trabalha com foco no duelo contra o Novorizontino, na próxima quarta-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A grande novidade do treino desta segunda foi a presença do meia Rodrigo Garro. O argentino avança na recuperação e iniciou o trabalho de transição física, realizando atividades parciais junto com o elenco alvinegro.