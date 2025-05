Em boa fase, meia do Operário comenta desafio contra o Vasco

Cruzmaltino e o Fantasma se enfrentam às 19h desta terça-feira (20/5), em São Januário, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025 / Crédito: Jogada 10

Na próxima terça-feira (20/05), Vasco e Operário se enfrentam às 19h, em São Januário, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida de ida, disputada em Ponta Grossa, terminou empatada em 1 a 1. Com isso, quem vencer avança às oitavas. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Recém-chegado ao clube, Allano marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra na vitória sobre o Botafogo-SP pela Série B. O meia analisou a partida diante do Vasco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É um duelo muito difícil. O Vasco é uma grande equipe e também vem de uma grande partida no Brasileirão. Eles vão jogar em casa, com o apoio da torcida, mas nós temos um time experiente, acostumado com esses momentos, acostumado a enfrentar adversários fortes, e vamos em busca de fazer um grande jogo e conquistar essa vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil”, disse. Allano, que vem conquistando espaço no time titular, também celebrou o bom momento pessoal e coletivo vivido pelo Operário. “Feliz pelo momento que a gente vem vivendo na temporada. Conquistamos uma sequência de três vitórias seguidas agora na Série B, que nos colocou na parte de cima da tabela, então acredito que o nosso time chega bem. Bastante feliz também por ter marcado o meu primeiro gol com a camisa do Ferroviário. Espero que seja o primeiro gol de muitos aqui no Fantasma”, afirmou. Histórico recente Exceto o primeiro jogo da Copa do Brasil deste ano, Vasco e Operário se enfrentaram em quatro oportunidades. As partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro da série B, nos anos de 2021 e 2022.