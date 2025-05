Diniz esclarece ausência de Jair em triunfo do Vasco pelo Brasileirão

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Temos que abrir um pouquinho a folha, o que não quer dizer que ele vai sair. Se ele ficar, é um grande jogador”, completou o comandante cruz-maltino.

Enxugar gastos e abrir espaço na folha

No momento, a diretoria busca enxugar os gastos e abrir espaço na folha salarial. Isso porque há um consenso interno de que o time necessita de reforços para a sequência da temporada. Assim, Capasso e Souza acertaram suas respectivas rescisões de contrato, visto que estavam sem espaço no elenco.

Vale lembrar que Jair tem o quinto maior salário do Vasco, atrás apenas de Coutinho, Payet, João Victor e Vegetti. Só que neste ano fez 18 jogos, sendo 11 deles como titular e atualmente é apenas opção no banco de reservas.

Internamente, a situação do volante tem sido debatida. Isso porque Diniz aprecia o futebol do atleta, que também ficou de fora do duelo com o Vitória, em Salvador, pelo mesmo motivo. Por fim, no momento não há propostas concretas pelo atleta, algo que possa surgir após a declaração do treinador.