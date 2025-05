Cuca vê empate com o Galo de muito bom tamanho

Cuca disse que o empate do Atlético com o Cruzeiro, 0 a 0, no Mineirão, neste domingo, por todas as dificuldades que o time passou, ficou de muito bom tamanho.

“Conquistamos um ponto importante em meio a muitas adversidades. Era um ambiente preparado para uma vitória do Cruzeiro, mas ela não aconteceu. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas no segundo soubemos competir”, disse, para completar: