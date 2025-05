Cruzeiro x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília)

A partida terá transmissão do SporTV (canal fechado).

O Cruzeiro recebe o Corinthians nesta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Toca da Raposa I, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com 14 pontos, a Raposa vem em sequência negativa no torneio e, portanto, perdeu posições na tabela. Agora, aparece na nona colocação. Também em má fase, o Timão está em 15º lugar e não vence há quatro jogos no campeonato. Confira as principais informações do confronto.

Como chega o Cruzeiro

Com três derrotas consecutivas, os Crias da Toca querem contar com o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão Sub-20. Mas nem em casa a fase está boa, afinal, perdeu seus dois últimos jogos como mandante – para o Flamengo e Athletico-PR.

Para a partida, porém, o técnico Luciano Dias não poderá contar com o zagueiro Janderson e o atacante Gustavo Zago. Ambos seguem em tratamento no DM do clube. Por outro lado, o atacante Navarro foi reintegrado ao grupo e está finalizando seu processo de transição.

Como chega o Corinthians

O time paulista também não vive grande fase e não sabe o que é vencer há quatro jogos no Brasileirão. Mas em seu último duelo, a derrota foi pelo Campeonato Paulista da categoria: 2 a 0 para o Bragantino. A equipe de Orlando Ribeiro realizou treinamento no CT do Atlético-MG nesta segunda-feira. Após a atividade, Gui Negão se mostrou confiante pelos três pontos.

“Nossos treinos aqui foram muito bons e a expectativa por um bom jogo está muito alta. Então estamos muito confiantes de que alcançaremos nosso objeto, que é vencer, para melhorar nossa colocação na tabela”, disse.